Marina recolecta 330 kilos de petróleo en playas de Veracruz

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) recolectaron 330 kilos de material con hidrocarburo en playas del municipio de Alvarado, Veracruz.

Los hechos ocurrieron cuando los navales efectuaron un sobrevuelo de reconocimiento para verificar la posible presencia de hidrocarburos en el litoral de Veracruz, se detectaron indicios de material contaminante en playas del municipio de Alvarado.

Integrantes del Departamento de Protección al Medio Ambiente Marino (PROMAM) se trasladaron a la playa Mata de Uva, municipio de Alvarado, con el fin de sumarse a las labores de limpieza en coordinación con personal del Polígono Naval de Antón Lizardo.

Durante estas acciones, se realizó un recorrido de aproximadamente 15 kilómetros de litoral, con el objetivo de verificar la presencia de manchas o nódulos de hidrocarburo, logrando la recolección de 30 kilos de material contaminante, el cual será analizado para determinar su composición y posible procedencia.

En tanto personal de la Brigada de Limpieza de Playas de la Capitanía de Puerto de Alvarado, en coordinación con la Dirección de Ecología municipal, efectuó un recorrido en la zona conocida como "El Faro", donde se localizaron y recolectaron aproximadamente 300 kilos de material con características similares.

La dependencia informó que la Primera Región Naval continuará con las labores de vigilancia, verificación y atención de este evento, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, contribuir a la protección del medio ambiente marino.

También puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 229 339 1581, para reportar cualquier hallazgo o indicio de hidrocarburos en costas veracruzanas.

La Semar refrendó su compromiso de seguir trabajando de manera permanente para la protección del medio ambiente marino en la región centro y norte del estado de Veracruz, mediante una coordinación interinstitucional en beneficio de la población.

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AO

