El próximo domingo 29 de marzo será Domingo de Ramos , un día que marca el arranque de la preparación para la Semana Santa 2026 y recuerda el momento en el que Jesús entró triunfante en Jerusalén y fue recibido por la multitud agitando ramas de palma , según relata el Evangelio de San Juan.

Hoy en día, esas ramas de palma son decoradas con imágenes religiosas o modificadas para crear formas decorativas y que, dentro de un año, serán reutilizadas para generar la ceniza que se impone en la cabeza o frente de los fieles católicos al inicio de la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza, en un nuevo ciclo que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Durante la procesión del Domingo de Ramos no únicamente se permite el uso de ramas de palma; además, se pueden portar ramos de olivo y otros árboles, como sauce, abeto, entre otros. Lo que importa en realidad es participar de este ritual.

Luego de este suceso, los católicos del mundo colocan esas palmas dentro de sus casas; otros las llevan a sus lugares de trabajo, después de que fueran bendecidas como un símbolo de santidad y protección para el recinto.

¿Para qué se usan las palmas?

El siguiente año de que fueron usadas, las palmas se queman para obtener la ceniza, pero antes son rociadas con agua bendita y luego se les agrega incienso para aromatizarlas y poder utilizarlas en la ceremonia religiosa .

El Miércoles de Ceniza invita a los fieles católicos a la conversión y es una celebración contenida en el Misal Romano. Durante la misa se bendice e impone en la frente de los creyentes la ceniza obtenida de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior.

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La ceniza es un símbolo en la creencia católica y retoma la idea escrita en la Biblia sobre que el hombre está hecho de polvo de tierra y tarde o temprano regresará a ese estado.

La ceniza puede ser colocada por un sacerdote o un laico, con o sin homilía de por medio; es impuesta en la frente, haciendo la señal de la cruz, y se recitan las palabras extraídas de las Sagradas Escrituras: "Polvo eres y en polvo te convertirás" o, en su caso, "Conviértete y cree en el Evangelio".

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