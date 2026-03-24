Ante los cambios que enfrenta el escenario internacional, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente llamó a los países de América Latina y el Caribe a fortalecer el multilateralismo y avanzar hacia una mayor coordinación regional basada en la concertación, la solidaridad y la acción colectiva.

El secretario de Relaciones Exteriores realizó este planteamiento durante su participación en la reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores, en el marco de la X Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Bogotá, Colombia.

Durante su intervención, De la Fuente señaló que el contexto global actual exige que la región articule una respuesta más contundente y coordinada frente a los retos comunes. Explicó que los cambios que experimenta el mundo obligan a reafirmar este objetivo no sólo como una aspiración, sino como una necesidad urgente.

El canciller destacó que, aunque en ocasiones no ha sido posible avanzar de manera conjunta, la CELAC ha permitido encontrar fórmulas viables y alternativas para enfrentar desafíos compartidos. En ese sentido, señaló que el mecanismo regional sigue siendo un espacio importante para buscar soluciones a problemas comunes entre los países de América Latina y el Caribe.

De la Fuente subrayó que en el marco de la CELAC se ha demostrado que la cooperación entre naciones de la región es posible. Indicó que este organismo ha permitido sentar bases para avanzar en temas relevantes como el combate a la pobreza y el hambre, el fortalecimiento de los sistemas de salud y educación, así como el impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología.

También mencionó que la coordinación regional ha contribuido a mejorar la preparación y la capacidad de respuesta ante desastres naturales, uno de los desafíos que enfrentan con frecuencia diversos países del continente.

El canciller mexicano señaló que muchos de los cambios globales tienen efectos directos en la vida cotidiana de las personas. Explicó que estos fenómenos se reflejan en preocupaciones concretas para la población, como el aumento en el precio de los alimentos, la escasez de medicamentos y vacunas, así como dificultades relacionadas con el abastecimiento de combustibles y deficiencias en algunos servicios básicos.

Ante este panorama, De la Fuente planteó la importancia de fortalecer lo que denominó autonomía colectiva, mediante el desarrollo de capacidades nacionales y regionales que permitan responder con mayor eficacia a estos desafíos.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores recordó además que la CELAC es el único mecanismo que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe, lo que la convierte en un espacio clave para el diálogo y la cooperación entre naciones que comparten una amplia riqueza histórica y cultural.

Durante su participación, el canciller explicó que México impulsa una agenda orientada a fortalecer la soberanía regional, con diversas prioridades estratégicas.

Entre ellas mencionó la seguridad alimentaria, el mejor abastecimiento de vacunas y medicamentos, la prevención y atención ante desastres naturales, así como el fortalecimiento de la seguridad energética y la transición hacia energías más sostenibles.

Asimismo, destacó la importancia de impulsar la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, áreas que consideró fundamentales para el desarrollo de la región.

En la parte final de su intervención, De la Fuente reiteró que México continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba, en solidaridad con su población.

El canciller también refrendó los principios constitucionales de la política exterior mexicana, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.

Agencias

Participó en Foro de Alto Nivel

El canciller Juan Ramón de la Fuente participó en el Foro de Alto Nivel CELAC-ÁFRICA, donde destacó los vínculos históricos, culturales y de desarrollo entre ambas regiones, que agrupan a más de dos mil millones de personas. Subrayó el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos en México y llamó a fortalecer el multilateralismo, con enfoque en cooperación, respeto mutuo y desarrollo incluyente centrado en las personas.

CT