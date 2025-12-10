El Gobierno federal destaca una reducción en el promedio diario de homicidios dolosos de septiembre de 2024 a noviembre de 2025, al pasar de 86.9 a 54.7 víctimas por día. La Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que noviembre de este año se posicionó como el mes con la cifra más baja desde 2015. “Es importante el resultado que hemos tenido a lo largo de estos meses”.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2019 y 2025 también se registraron disminuciones en lesiones, secuestros y robos de alto impacto. No obstante, la extorsión aumentó 23.1% en ese periodo, motivo por el cual el Gobierno anunció el reforzamiento de la estrategia contra este ilícito.

La titular del Sistema, Marcela Figueroa Franco, informó que siete Entidades concentran el 51% de los homicidios dolosos registrados este año: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Expertos como Javier Soto Morales, de la Universidad Panamericana, reconocen el cambio de la estrategia contra el crimen organizado, ya que López Obrador permitió que éste controlara múltiples regiones del país. Por eso incrementó la violencia. Sostuvo que es prematuro decir que ya hay un cambio real en seguridad, aunque insistió en los ajustes a favor.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 30 de noviembre pasados pisaron la cárcel 615 extorsionadores. La línea 089 recibió más de 102 mil reportes, pero 75% fueron intentos no consumados.

Claudia Sheinbaum adelantó que se reunirá con los gobernadores para impulsar la homologación de la Ley General en materia de extorsión en todo el país.

Mientras tanto, el Gobierno identificó que 12 centros penitenciarios concentran 56% de las líneas usadas para extorsionar y una tercera parte ya fue bloqueada. Para el primer trimestre del próximo año se prevé bloquear totalmente los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México.

CT