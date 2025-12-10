Miércoles, 10 de Diciembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 10 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 75%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 12 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

