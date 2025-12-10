La Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales que prohíben totalmente el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país, con penas de hasta ocho años de prisión por su venta.

Con 324 votos a favor y 129 en contra, los legisladores avalaron el dictamen derivado de una iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El dictamen reforma la Ley General de Salud “en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos similares”, y establece penas de uno a ocho años de cárcel por su venta.

También impone una multa equivalente de 100 a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a entre 11 mil 314 y 226 mil 280 pesos por la venta de estos dispositivos.

En concreto, la reforma prohíbe “en todo el territorio nacional” la adquisición, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos dispositivos, así como “todos los actos de publicidad o propaganda” para su consumo.

Y define a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos similares como “todo aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilizan para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora”.

La iniciativa también reconoce al “vapeo como una amenaza a la salud pública”, lo que permitirá implementar políticas públicas para “disminuir la dependencia a su uso, proteger a grupos vulnerables, y asegurar el pleno respeto del principio de precaución en la gestión de riesgos sanitarios”, apuntó el Legislativo en un comunicado.

Además de prohibir los vapeadores, la reforma también fortalece la atención de la salud en México al ampliar las facultades de la Secretaría de Salud en la planeación de infraestructura, el abasto de medicamentos y la coordinación del Sistema Nacional de Salud.

Durante la discusión legislativa, diputados de la oposición criticaron al oficialismo por “abrirle la puerta” al crimen organizado en el negocio de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.

“No regular un producto que la gente ya consume es igual a más mercado negro y más dinero para los narcos, que ahora este diciembre gracias a Morena van a recibir su aguinaldo”, expuso la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano.

La legisladora llamó además “hipócritas” a los legisladores oficialistas que “vapean”. “Ustedes vapean, los hemos visto, no sé con qué cara vienen a poner una prohibición cuando son consumidores de vapeadores”, afirmó.

En junio pasado, organizaciones y especialistas advirtieron sobre el alarmante crecimiento del mercado negro de vapeadores y cigarros ilegales en México, derivado de políticas prohibitivas y falta de regulación.

EFE

Otros cambios aprobados en la Ley General de Salud

En la misma discusión se eliminaron los porcentajes establecidos que se destinan anualmente al Fondo de Salud para el Bienestar, del presupuesto del IMSS Bienestar.

Actualmente, la ley señala que se debe destinar el 8% a atender enfermedades que impliquen un alto costo en los tratamientos y medicamentos asociados; el 2% a atender necesidades de infraestructura y el 1% para complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos.

En cuanto a la compra consolidada de medicamentos, la reforma a la Ley General de Salud establece que las empresas participantes estarán obligadas a tener laboratorios instalados en el país.

CT