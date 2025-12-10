Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 10 de diciembre informa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Sábado 13 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 19

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

