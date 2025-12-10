Al reconocer el adeudo de agua con Estados Unidos y ante el amago de Donald Trump de imponer un arancel de 5% a exportaciones mexicanas si no se entrega el líquido que debe bajo el Tratado de aguas, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, informó que la instrucción presidencial es de llegar a un acuerdo, pero respetando el derecho humano al agua, el cual, destacó, “no podemos tocar”.

El funcionario, encargado hoy de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que el volumen pendiente de entregar es de poco más de mil millones de metros cúbicos de agua.

Indicó que ayer por la tarde se llevó a cabo una reunión con funcionarios de EU sobre este tema, en donde indicó que se les expuso las limitaciones de la infraestructura de lado mexicano para poder proporcionar agua y los volúmenes.

“Queda un volumen pendiente de poco más de mil millones de metros cúbicos de agua que tenemos que cubrir en este sitio”, dijo.

“¿Cuál es la instrucción que tenemos? Tratar de llegar a un acuerdo, pero por supuesto respetando un tema que es fundamental, que está en nuestra Constitución, que es el derecho humano al agua. Es decir, el derecho de las personas a tener agua para el consumo humano en las ciudades, que es, digamos, como lo que no podemos tocar, y, por otro lado, obviamente, pues las limitaciones que la propia infraestructura tiene para poder proporcionar agua y los volúmenes que tenemos. Pero estamos tratando de llegar a un acuerdo que permita distribuir de manera justa el agua que tenemos en este momento”, declaró.

El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 5% a México si el país no entrega a Estados Unidos el agua que debe bajo el Tratado de aguas.

