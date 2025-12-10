Miércoles, 10 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

La SRE busca un acuerdo con EU por adeudo de agua y defender el derecho al recurso

Funcionarios mexicanos tienen la misión de evitar represalias de Estados Unidos y garantizar el derecho humano al agua

Por: SUN .

La SRE reconoció una deuda de poco más de mil millones de metros cúbicos de agua. SUN/Archivo

La SRE reconoció una deuda de poco más de mil millones de metros cúbicos de agua. SUN/Archivo

Al reconocer el adeudo de agua con Estados Unidos y ante el amago de Donald Trump de imponer un arancel de 5% a exportaciones mexicanas si no se entrega el líquido que debe bajo el Tratado de aguas, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, informó que la instrucción presidencial es de llegar a un acuerdo, pero respetando el derecho humano al agua, el cual, destacó, “no podemos tocar”.

El funcionario, encargado hoy de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que el volumen pendiente de entregar es de poco más de mil millones de metros cúbicos de agua.

Indicó que ayer por la tarde se llevó a cabo una reunión con funcionarios de EU sobre este tema, en donde indicó que se les expuso las limitaciones de la infraestructura de lado mexicano para poder proporcionar agua y los volúmenes.

“Queda un volumen pendiente de poco más de mil millones de metros cúbicos de agua que tenemos que cubrir en este sitio”, dijo.

“¿Cuál es la instrucción que tenemos? Tratar de llegar a un acuerdo, pero por supuesto respetando un tema que es fundamental, que está en nuestra Constitución, que es el derecho humano al agua. Es decir, el derecho de las personas a tener agua para el consumo humano en las ciudades, que es, digamos, como lo que no podemos tocar, y, por otro lado, obviamente, pues las limitaciones que la propia infraestructura tiene para poder proporcionar agua y los volúmenes que tenemos. Pero estamos tratando de llegar a un acuerdo que permita distribuir de manera justa el agua que tenemos en este momento”, declaró.

El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 5% a México si el país no entrega a Estados Unidos el agua que debe bajo el Tratado de aguas.                                     
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones