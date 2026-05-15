La persistente protección política y legal brindada al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios estatales, ha colocado al partido en el poder, Morena, en una situación de vulnerabilidad sin precedentes ante la justicia de Estados Unidos. Según el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio, esta postura no solo compromete la imagen del movimiento obradorista, sino que abre la puerta a que el partido sea clasificado bajo la etiqueta de organización terrorista .

Este escenario surge a raíz de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vinculan directamente a figuras del gobierno sinaloense con la estructura criminal de "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa, para asegurar el triunfo electoral en 2021.

El precedente de Batasuna y la sombra del narco-terrorismo

Riva Palacio advierte que existe un fundamento legal y un precedente internacional que debería encender las alarmas en Palacio Nacional. La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Washington cambia drásticamente las reglas del juego para quienes mantengan vínculos con ellos.

El periodista cita el caso de Batasuna en España, partido que fue ilegalizado por ser considerado el brazo político de la organización terrorista ETA.

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"El Gobierno de Estados Unidos, que había designado a ETA como una organización terrorista en 1997, agregó a la lista a Batasuna. El Departamento de Estado la mantuvo en la lista hasta su disolución en 2013".

Bajo esta lógica, si se comprueba que Morena —al menos en su estructura regional— operó en colusión con sicarios para ganar elecciones a cambio de impunidad, el partido y sus aliados (PVEM y PT) podrían enfrentar sanciones reservadas para cómplices del terrorismo , afectando incluso a empresarios y bancos relacionados con la organización.

La acusación del Departamento de Justicia: Un “elefante en la sala”

A diferencia de procesos anteriores contra figuras como Genaro García Luna, la imputación actual describe una operación de Estado coordinada. El documento estadounidense señala que el Cártel de Sinaloa movilizó recursos para intimidar opositores y robar urnas, garantizando que ningún candidato de Morena sufriera agresiones.

"Morena es el elefante en la sala de la imputación, no solo porque el aparato del partido fue instrumental en la elección, sino porque puede establecerse una correlación de complicidad con los sicarios de los chapitos".

Aunque el pliego acusatorio evita mencionar directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, la validación de dichas elecciones bajo un clima de violencia sistémica pone en entredicho la legitimidad del registro del partido, una medida que, aunque improbable en el actual sistema electoral mexicano "colonizado", es una posibilidad latente en el ámbito internacional.

La respuesta de Claudia Sheinbaum: Un riesgo geopolítico

Para Riva Palacio, la Presidenta de México ha optado por la estrategia más arriesgada en términos legales: la exoneración política inmediata de los acusados en lugar de permitir que los procesos de extradición sigan su curso conforme a la ley .

Al rechazar la colaboración y denunciar una "conspiración internacional", Sheinbaum podría estar precipitando una escalada de tensiones con Washington justo antes de procesos electorales clave.

"Hizo lo peor posible, en términos legales: exonerar a Rocha Moya y a los otros nueve co-acusados, y decidir, cuando menos hasta este momento, que no los extraditará... La victimización es una estrategia, pero en este caso juega con fuego".

El análisis concluye que el problema ha dejado de ser local para convertirse en un conflicto de seguridad nacional y geopolítica . En un entorno donde los gobiernos aliados a la visión de Donald Trump ganan terreno, Morena podría comenzar a ser visto por la administración estadounidense no solo como un actor político, sino como un obstáculo vinculado a estructuras criminales de alta peligrosidad.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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