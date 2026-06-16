La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en defender los “beneficios” del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a la vez que indicó que en caso de ser necesario abordaría el tema en una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Sí, es necesario, sí (hablará con Trump). Si es necesario, sí, por supuesto”, respondió la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre la posibilidad de una llamada o reunión con Trump para tratar el futuro del pacto comercial.

La Mandataria mexicana señaló que el principal objetivo de su Gobierno en las conversaciones que se desarrollan esta semana en Washington es preservar el acuerdo regional.

“Bueno, primero el sostenimiento del tratado, que los tres países creo que estamos de acuerdo en ello porque ha beneficiado a los tres países”, sostuvo.

La titular del Poder Ejecutivo explicó, además, que una de las prioridades de Estados Unidos es fortalecer las reglas de origen para que una mayor parte de la producción manufacturera, especialmente en el sector automotriz, se realice dentro de Norteamérica.

“A Estados Unidos le interesa que haya más reglas de origen, ¿Qué quiere decir eso? Que más productos, es decir, que toda la cadena de valor relacionada, por ejemplo, con un vehículo se produzca más en la región, que no vengan de otras regiones”, indicó Sheinbaum.

No obstante, precisó que México defiende una visión regional del tratado.

“Obviamente, nosotros decimos pues que no solo sea Estados Unidos, sino que sea la región, justamente por eso es un tratado de libre comercio”, afirmó.

Sheinbaum informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezará esta semana las negociaciones en Washington, acompañado por funcionarios y asesores del Gobierno mexicano, y adelantó que los próximos días serán determinantes para conocer el rumbo de las conversaciones.

La mandataria subrayó además que el T-MEC no está siendo renegociado, sino sometido a un proceso de revisión previsto en el propio acuerdo, que fue firmado durante el primer mandato de Trump y aprobado por los congresos de los tres países.

“El tratado es ley. O sea, el tratado ya está escrito, no es que ahora se acaba”, explicó. Señaló que México busca reducir los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero, aluminio y vehículos bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense.

“Entonces ahí es donde nosotros estamos trabajando para que por lo menos estos aranceles disminuyan de manera importante y continúe el tratado comercial”, anotó la Presidenta mexicana.

EFE

¿Por qué el tratado se revisa ahora?

El actual T-MEC entró en vigor en julio de 2020 para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tras una renegociación impulsada durante el primer mandato de Trump.

El acuerdo establece una revisión conjunta seis años después de su entrada en funcionamiento. Si los tres países acuerdan su continuidad antes del 1 de julio, se extenderá automáticamente por otros dieciséis años; de lo contrario, comenzará un proceso de revisiones anuales que podría prolongarse durante una década antes de una eventual expiración.

“Si EU quiere salirse, ya lo sabríamos”

Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quisiera dejar de pertenecer al T-MEC, ya lo sabría México, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario anotó que “si el presidente Trump hubiese resuelto ya no estar con el tratado de libre comercio que tenemos, seguramente ya lo sabríamos; es decir, el Gobierno del presidente Trump, pues ya lleva más de un año en el poder y… hoy por hoy en lo que estamos, pues es prácticamente ya en la revisión del tratado”.

Agregó que estamos en “una conversación formal, esta es la segunda (ronda) que tenemos. Les recuerdo que la tercera ronda va a ser el día 20 de julio”. Recordó que esta semana iniciaron, en Washington D. C., las reuniones entre los técnicos de México y Estados Unidos, como parte de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque será hasta el jueves cuando se reunirá con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en el marco de la segunda ronda formal de negociaciones. “Esperamos en estos días y hasta el jueves tocar muy diversos temas; algunos de los principales ustedes ya los conocen. Como saben, el tratado tiene 34 títulos; lo que hemos hecho es ubicar aquellos puntos específicos donde tenemos algo que recomendar o adicionar”.

Consideró que lograr que siga el tratado “no es fácil, no es sencillo; estoy consciente de las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, por supuesto, las seguimos todos los días. Estamos conscientes de la dificultad que puede tener esta negociación o esta revisión del tratado, pero estamos presentando todos los puntos de vista, posiciones de México basadas en una lógica de cooperación”.

CT