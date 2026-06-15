IMPI retira más de 99 mil productos pirata del Mundial 2026 en México

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), informó que en el marco del Mundial de Futbol FIFA 2026, a través de la "Operación Limpieza", ha retirado del mercado más de 99 mil productos apócrifos, con un valor superior a los 13 millones de pesos.

En redes sociales, la dependencia federal detalló que el objetivo de este operativo es garantizar un entorno comercial legal, ordenado y competitivo al evitar la circulación de productos apócrifos que, afirmó, afectan a las marcas, engañan al consumidor y debilitan la economía formal.

La institución detalló que las marcas afectadas por la comercialización de estos productos apócrifos son FIFA, Selección Mexicana de Futbol, Adidas, Under Armour, Reebok, Charly, Puma, Nike, Joma y Umbro , entre otras.

"En el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, el IMPI impulsa la Operación Limpieza como una estrategia clave para combatir la piratería y proteger los derechos de propiedad industrial".

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"Estas acciones consolidan un entorno de competencia justa, impulsan empleos legales y reafirman el compromiso de México con la legalidad y la justicia en un evento de alcance global".

El Instituto explicó que los operativos de la "Operación Limpieza" se realizan mediante visitas de verificación a establecimientos comerciales, en las que inspectores del IMPI identifican y aseguran mercancía que infringe derechos de propiedad industrial, como el uso no autorizado de marcas registradas.

Destacó que estas acciones se llevan a cabo en coordinación con instituciones como las secretarías de Seguridad Ciudadana, y de Marina "garantizando el cumplimiento de la ley y la seguridad en las intervenciones".

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El IMPI manifestó que los aseguramientos se realizan como medidas provisionales a petición de las empresas afectadas para impedir la comercialización de productos apócrifos y proteger, tanto a los titulares de derechos como a los consumidores protegiendo el comercio formal, a las marcas y a las y los consumidores. Estas acciones consolidan un entorno de competencia justa, impulsan empleos legales y reafirman el compromiso de México con la legalidad y la justicia en un evento de alcance global.

"El IMPI proteger la innovación, las marcas y la economía nacional, asegurando un Mundial con legalidad y competencia justa", agregó.

JM