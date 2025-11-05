Licencia permanente en CDMX tendrá cambios para realizar el trámite

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), comunicó en conferencia de prensa que, de acuerdo con la Ley de Ingresos vigente, la licencia permanente está disponible, al menos, hasta este año; sin embargo, informó sobre la posibilidad de extender el plazo para tramitarla. Esto es lo que se sabe al respecto.

¿Se ampliará el periodo para tramitar Licencia de conducir permanente?

Brugada enfatizó que su administración evalúa la posibilidad de ampliar el periodo para obtener la licencia permanente de conducir, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de este año; asimismo, destacó que, mientras se toma la decisión, su gobierno ampliará los horarios de atención para agilizar los trámites.

“Estamos revisando. Me va a presentar el secretario de Finanzas un estudio de lo que ha implicado la licencia permanente y con ello estaremos tomando las decisiones muy pronto, acerca de si continúa o no”, afirmó.

Según la mandataria el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, le presentará en los últimos días un estudio sobre los resultados y el impacto del programa, con el fin de determinar si continuará en 2026.

Nuevos horarios de la licencia de conducir permanente

De acuerdo con Brugada, los horarios para tramitar la licencia de conducir se modificarán para facilitar el trámite a la ciudadanía.

“Vamos a ampliar los horarios; eso sí fue algo que acordamos. El Macro Módulo está hasta las 17:00 horas, y en los demás espacios y oficinas, hasta las 21:00 horas”, detalló.

Asimismo, la Jefa de Gobierno de la CDMX hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar los horarios extendidos y realizar el trámite antes de la fecha establecida.

