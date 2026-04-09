El pasado 24 de marzo, cuatro trabajadores se quedaron dentro de la mina Santa Fe en Sinaloa por el colapso de una estructura. Después de arduos días de búsqueda, los rescatistas lograron rescatar a dos mineros con vida.

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Rescatan con vida a dos mineros en Sinaloa.

Hasta el momento hay dos mineros rescatados con vida de las 4 víctimas de la mina Santa Fe en Sinaloa.

El primero es José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán, quien se encontró el pasado lunes 30 de marzo; autoridades mexicanas rescataron con vida a uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados tras un derrumbe en la mina Santa Fe, en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste), desde el pasado 25 de marzo. El hallazgo se logró tras 100 horas de trabajo ininterrumpido de las brigadas de emergencia; esto se informó a través de un comunicado conjunto de la Coordinación de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El segundo rescate fue el de Francisco Zapata Nájera, que llevaba casi 14 días atrapado en una mina de oro que se derrumbó en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, mientras buscan a otro de sus compañeros.

Con el agua hasta la cintura y en medio de una oscuridad total fue encontrado el minero, de 42 años, quien tras identificarse le dijo repetidamente al buzo "yo no perdí la fe", según un video que difundió la Secretaría de la Defensa Nacional.

Hallan sin vida al tercer minero en mina Santa Fe

El pasado miércoles 8 de marzo, el Comando Unificado informó que logró identificar al tercer minero de la mina Santa Fe en Sinaloa; lamentablemente, se encontró sin vida.

El cuerpo fue resguardado por la Fiscalía estatal, que inició el protocolo de resguardo y traslado para su identificación.

Con información de EFE, AP y SUN.

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