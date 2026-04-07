A 13 días de la tragedia que dejó a cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, este martes fue localizado con vida el segundo de los trabajadores.

Así lo informó el Comando Unificado, encargado de coordinar las operaciones de búsqueda y rescate, que detalló que el hallazgo ocurrió a las 13:50 horas de este martes 7 de abril.

"Tras más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, las brigadas de rescate localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango", dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Operativo de rescate se intensifica en la mina Santa Fe

De inmediato se activaron los protocolos para garantizar el rescate seguro del trabajador, por lo que se espera que en las próximas horas pueda ser extraído de la mina, tal como ocurrió con Fernando, el minero rescatado el pasado 25 de marzo.

Fernando, de 26 años, fue localizado y sacado a la superficie aproximadamente a las 15:00 horas del mismo día del accidente. Presentaba diversas lesiones, entre ellas una fractura de fémur y deshidratación, aunque se encontraba consciente.

ESPECIAL

El minero fue trasladado de emergencia a un hospital en El Rosario y posteriormente a Mazatlán para recibir atención especializada.

Testimonio clave impulsa búsqueda de trabajadores atrapados

Su testimonio ha sido fundamental para los equipos de rescate, ya que permitió confirmar la ubicación aproximada donde se encontraban sus otros tres compañeros al momento del derrumbe y la inundación.

En el sitio continúan trabajando más de 350 brigadistas y rescatistas de los tres niveles de gobierno, incluyendo elementos de otras entidades.

EE