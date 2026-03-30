Minero rescatado en Sinaloa: ¿quién es José Alejandro y cuántos quedan atrapados?

Este lunes 30 de marzo, autoridades mexicanas rescataron con vida a uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados tras un derrumbe en la mina Santa Fe, en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste), desde el pasado 25 de marzo.

Lee también: Sheinbaum confirma que una persona tomó el sol en ventana de Palacio Nacional

¿Quién es José Alejandro Minero, rescatado en Sinaloa?

La madrugada de este lunes 30 de marzo a las 00:25 horas, se logró localizar y rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán. El hallazgo se logró tras 100 horas de trabajo ininterrumpido de las brigadas de emergencia, esto se informó a través de un comunicado conjunto de la Coordinación de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con las declaraciones, el minero fue trasladado inmediatamente en helicóptero al hospital.

Te puede interesar: Viacrucis de Iztapalapa 2026: Fechas clave y calles cerradas

Accidentes mineros en México

El accidente en la mina de Sinaloa del pasado 25 de marzo revive el debate sobre la seguridad que hay en ellas tras algunas pasadas tragedias del mismo carácter en el país, como la explosión de la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, en 2006 en el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila, donde murieron 65 mineros. Cabe destacar que en este lugar ya había reportes de fallas desde el año 2000.

Por otro lado, la inundación de la mina “El Pinabate” el 3 de agosto de 2022, donde 10 mineros quedaron atrapados y fallecieron. Este accidente fue a causa de un avance no calculado en la extracción del mineral, lo que resultó en una inundación inesperada del pozo carbonífero.

Con información de SUN, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Gobierno de México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS