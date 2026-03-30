Costo del Gas LP en CDMX la semana del 30 de marzo al 4 de abril

Con el fin de garantizar que los ciudadanos estén informados y paguen el precio justo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE), este fin de semana se dio a conocer la lista de los costos de Gas LP por Estado, que estarán vigentes del lunes 30 de marzo al sábado 4 de abril.

De acuerdo con el Gobierno de México, el precio del Gas LP presenta ajustes cada semana, principalmente con el objetivo de mantener un control más estricto de los precios máximos y proteger la economía familiar ante la volatilidad del mercado.

A su vez, estas variaciones son resultado de distintos factores, como el costo de adquisición, así como los gastos de almacenamiento, transporte y distribución.

Por ello, las autoridades federales recurren al apoyo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) para calcular y definir el costo del gas licuado de petróleo (Gas LP).

Costos del gas LP en la CDMX del 30 de marzo al 4 de abril

De acuerdo con el documento emitido por la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Energía, en la Ciudad de México los precios autorizados son los siguientes:

Precio máximo aplicable por kilogramo más IVA: $19.43 pesos mexicanos.

$19.43 pesos mexicanos. Precio máximo aplicable por litro más IVA: $10.49 pesos mexicanos.

Estos precios estarán vigentes en las 16 alcaldías de la capital.

Por su parte, el Estado de México mantendrá los siguientes costos en sus municipios:

Precio máximo aplicable por kilogramo más IVA: $19.52 pesos mexicanos.

$19.52 pesos mexicanos. Precio máximo aplicable por litro más IVA: $10.54 pesos mexicanos.

¿Cuáles son los Estados donde el Gas LP es más barato y más caro?

Chihuahua se posiciona esta semana como el Estado con el precio más bajo del Gas LP, con $17.95 por kilogramo y $9.60 por litro.

El segundo lugar lo ocupa Chiapas, con un precio de $18.97 pesos por kilogramo y $10.24 por litro.

Por otro lado, en Los Cabos, Baja California Sur, el Gas LP se ubica en $22.50 pesos por kilogramo y $12.23 por litro, convirtiéndose en la zona más cara del país.

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A este le sigue Nayarit, que reporta un costo de $20.38 pesos por kilogramo y $11.00 por litro.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población consultar semanalmente los precios oficiales y comparar costos en su localidad, con el fin de tomar decisiones informadas y evitar pagar más de lo establecido.

En caso de detectar cobros excesivos o irregularidades en la venta y distribución de Gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso a disposición el correo denunciasgaslp@profeco.gob.mx y el número de WhatsApp 55 4365 2339 para recibir y atender denuncias.

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