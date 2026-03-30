Desde el pasado jueves 26 de marzo, se dio a conocer que un colapso en la mina de Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, donde se encontraban 25 trabajadores. Luego del incidente, cuatro mineros quedaron atrapados, pero hoy se rescató a uno. Esta es la actualización del caso:

Con el rescate de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina de Santa Fe, en el municipio de El Rosario, las brigadas de especialistas militares y civiles intensificaron sus labores hasta alcanzar el sitio, donde se estima se encuentran refugiados el resto del grupo .

El gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, a través de un mensaje en sus redes sociales, dijo que se trabaja con intensidad para rescatar a los tres mineros restantes que se encuentran bajo tierra, desde el pasado miércoles, cuando hubo un accidente.

¿Quién es el minero rescatado esta madrugada?

Resaltó que fue durante la madrugada de este lunes cuando se logró extraer de lo profundo a uno de los cuatro mineros atrapados, de nombre José Alejandro "N", de 44 años de edad, el cual fue trasladado en un helicóptero a un hospital de Mazatlán para que reciba atención médica .

Enfatizó que las labores de rescate de los tres restantes van a continuar, en la orientación y asesoría de mineros que trabajan en esta misma empresa y con respaldo de personal especializado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Ejército y de grupos de rescatistas de varias organizaciones.

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Se conoce que este lunes se iniciará el reforzamiento de las estructuras internas de la mina de Santa Fe , ubicada en el poblado de Chele, en el municipio de El Rosario; para ello, se va a aplicar una nueva técnica con resinas y espumas expandibles .

Dado que las maniobras que se realizan a una profundidad de trescientos metros enfrentan el riesgo para los rescatistas de presentarse un piso con una capa muy alta lodosa, derivado del derrumbe de una de las presas de jales.

Álvaro Enrique Vargas Miranda, gerente de la empresa que opera la mina, en la sindicatura de Cacalota, en el municipio de El Rosario, dijo que se cuenta con tres ambulancias, con equipos y personal suficiente para brindar asistencia médica a los mineros que se logren rescatar.

Dio a conocer que se espera que este lunes arribe personal especializado en el manejo de las resinas y espumas expansivas a fin de reforzar las estructuras, ya que se cuenta con ventilación suficiente dentro de la mina y se tienen filtraciones de agua que puede ser consumida.

Sheinbaum confirma rescate de uno de los cuatro mineros mexicanos tras derrumbe en Sinaloa

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que autoridades del país rescataron con vida a uno de los cuatro mineros atrapados tras un derrumbe en la mina Santa Fe , en el estado de Sinaloa (noroeste), desde el pasado 25 de marzo, mientras siguen las labores de rescate.

"Son cuatro mineros los que todavía permanecían atrapados y ayer se rescató un minero con vida. "Está bien y se sigue el trabajo de rescate", aseveró la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana avisó que los mineros que siguen atrapados se encuentran a 350 metros de profundidad, aunque celebró que, tras casi una semana del derrumbe, lograron rescatar con vida a uno de los trabajadores.

"Casi una semana (del derrumbe) y el minero estaba con vida y ojalá podamos encontrar a los otros tres mineros en buenas condiciones", indicó.

Asimismo, señaló que las autoridades de Protección Civil y el Gobierno estatal están pendientes de las acciones, en las cuales, precisó, también hay ingenieros que han estado ayudando en el rescate de la mina Pasta de Conchos, "que se han vuelto especialistas en ingeniería minera para poder ver cómo pueden seguir ayudando".

¿Cómo fue el accidente donde quedaron atrapados los mineros?

Este lunes, autoridades mexicanas informaron del rescate con vida de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe el pasado 25 de marzo.

El pasado jueves, autoridades mexicanas reportaron el incidente ocurrido el día previo, el cual, de acuerdo con la CNPC, sucedió debido al colapso de una presa de jales en la mina en la que se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones.

De ese grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas.

Las labores de rescate se han extendido por más de 100 horas, en las que se han involucrado más de 300 elementos de diferentes dependencias, incluidas la Comisión Federal de Electricidad y 42 unidades de rescate.

Las maniobras se están desarrollando a 300 metros de profundidad de la zona.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm).

Con información de SUN y EFE

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