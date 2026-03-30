Fiscalía de Oaxaca detiene a mujer por feminicidio de profesora

La Fiscalía General de Oaxaca informó sobre la detención de una mujer señalada como presunta responsable del feminicidio de la profesora Ayuujk Reyna González García, ocurrido el pasado 25 de marzo de 2026 dentro de su vivienda.

La sospechosa, identificada como A. D. R. L., fue puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que será la encargada de definir su situación jurídica en las próximas horas.

Reyna González fue asesinada en su domicilio ubicado en la colonia Monte Albán de la agencia San Martín Mexicapam en la ciudad de Oaxaca. Según el dictamen pericial la causa de la muerte fue una hemorragia subaracnoidea derivada de un traumatismo craneoencefálico severo ocasionado por lesión contundente traumática; además, se detectaron signos de asfixia por ahorcadura mecánica.

Ayer, la profesora fue enterrada en Santa María Tlahuitoltepec, población de la Sierra Norte del estado.

Tras su feminicidio, el Observatorio de Mujeres Indígenas y Afromexicanas (Mujinaf) demandó a la Presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al gobierno del estado de Oaxaca y a la Fiscalía para que se identifique, detenga, proceda y sancione a las personas responsables del feminicidio.

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También exigió que se garantice la reparación integral del daño a las víctimas indirectas de este feminicidio, considerando la protección, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

“Derivado de los actos de investigación realizados con perspectiva de género, así como labores de inteligencia criminal, se obtuvieron los indicios y datos de prueba suficientes para establecer la probable responsabilidad de A.D.R.L., quien fue detenida y puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica”, informó esta mañana la Fiscalía de Oaxaca.

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NA