El Miércoles de Ceniza es uno de los días más importantes dentro del calendario de la Iglesia católica, ya que marca el inicio de la Cuaresma , un periodo de 40 días en el que los fieles utilizan este tiempo para la reflexión, la penitencia y la conversión, como preparación previa a la Pascua.

Durante esta temporada se llevan a cabo diversas prácticas espirituales y rituales, como el ayuno, la oración y la limosna, con el objetivo de preparar el cuerpo y el alma para la Pascua y recordar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

¿En qué fecha se celebrará el Miércoles de Ceniza?

De acuerdo con el calendario oficial, en 2026 el Miércoles de Ceniza se celebrará el 18 de febrero, fecha en la que también inicia formalmente la Cuaresma. Este periodo concluye el Jueves Santo, cuando da comienzo el Triduo Pascual.

Según el sitio especializado Catholic.net, el uso de la ceniza tiene antecedentes en prácticas antiguas. En la tradición judía, cubrirse con ceniza era una forma de expresar arrepentimiento, humildad y penitencia.

En relatos bíblicos como el de los ninivitas, la ceniza aparece como un símbolo de conversión. Esta práctica fue retomada por los primeros cristianos. En los primeros siglos de la Iglesia, quienes buscaban recibir el Sacramento de la Reconciliación colocaban ceniza sobre su cabeza como parte del proceso previo al Jueves Santo.

La ceniza del Miércoles de Ceniza se obtiene de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos. Según información del Vaticano, desde el siglo XII se estableció la costumbre de quemar los ramos bendecidos del año anterior para producir la ceniza utilizada en esta celebración.

Estas palmas son bendecidas, rociadas con agua bendita y, en algunos casos, mezcladas con incienso antes de ser quemadas. Este proceso conecta la Cuaresma con los hechos recordados durante la Semana Santa.

Durante la ceremonia, el sacerdote impone la ceniza en la frente de los fieles en forma de cruz y pronuncia frases como: "Arrepiéntete y cree en el Evangelio" o "Recuerda que eres polvo y al polvo volverás", expresiones tomadas de la Biblia.

