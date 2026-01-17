Cuaresma 2026: Lista de los días en los que NO se debe comer carne

La Cuaresma 2026 es uno de los periodos más relevantes dentro del calendario litúrgico de la Iglesia Católica, ya que representa un tiempo de reflexión, penitencia y preparación espiritual rumbo a la Pascua. Este periodo inicia con el Miércoles de Ceniza, el 18 de febrero de 2026, y concluye el Jueves Santo, el 2 de abril de 2026.

Durante estos días, los fieles son llamados a intensificar prácticas como la oración, la limosna y el ayuno, además de cumplir con la abstinencia de carne en fechas específicas, una tradición profundamente arraigada entre los católicos en México.

De acuerdo con ACI Prensa, la Cuaresma es “el tiempo litúrgico que marca la Iglesia para prepararnos para la fiesta de Pascua”, y forma parte de un proceso de conversión y reconciliación espiritual.

Días en los que NO se debe comer carne durante la Cuaresma 2026

Abstinencia obligatoria

Miércoles de Ceniza: miércoles 18 de febrero de 2026, día que marca el inicio de la Cuaresma y en el que se practica la penitencia.

Viernes Santo: viernes 3 de abril de 2026, fecha en la que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo.

Viernes de Cuaresma

Además del Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, la Iglesia establece la abstinencia de carne todos los viernes de Cuaresma, que en 2026 corresponden a las siguientes fechas:

Viernes 20 de febrero

Viernes 27 de febrero

Viernes 6 de marzo

Viernes 13 de marzo

Viernes 20 de marzo

Viernes 27 de marzo

Cabe precisar que el Jueves Santo (2 de abril de 2026) no es considerado, de forma general, un día obligatorio de abstinencia de carne, salvo disposiciones particulares de cada diócesis.

¿Por qué no se come carne durante la Cuaresma?

Según el Código de Derecho Canónico, retomado por ACI Prensa, “todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma son días penitenciales”, en los que se invita a los fieles a practicar la abstinencia o el ayuno como una forma de sacrificio y reflexión espiritual.

Estas prácticas buscan recordar el ayuno de 40 días de Jesús en el desierto y reforzar el sentido de preparación interior que caracteriza a la Cuaresma, uno de los periodos más significativos para los católicos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF