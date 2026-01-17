El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, uno de los periodos más importantes del calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Durante esta celebración, los fieles reciben una cruz de ceniza en la frente mientras escuchan la frase “polvo eres y en polvo te convertirás” , tomada del Génesis (3:19), como recordatorio de la fragilidad humana.

Con este rito comienza la Cuaresma 2026, una etapa de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa. La ceniza, heredada de la tradición judía, simboliza el arrepentimiento de los pecados y la fugacidad de la vida, elementos centrales de este tiempo litúrgico.

En 2026, el Miércoles de Ceniza se celebrará el 18 de febrero. Para los creyentes, recibir la cruz de ceniza representa un acto de humildad y un llamado a la conversión personal. Aunque en la antigüedad se cubría el cuerpo completo con ceniza, actualmente el signo se limita a la frente, en forma de cruz, como referencia a la crucifixión de Jesucristo y al sentido de renovación espiritual.

La Cuaresma se extiende durante 40 días, hasta el Jueves Santo, el 2 de abril de 2026, y tiene como objetivo que los fieles lleguen espiritualmente preparados al Domingo de Resurrección.

De acuerdo con ACI Prensa, la Cuaresma es “el tiempo litúrgico que marca la Iglesia para prepararnos para la fiesta de Pascua”, un periodo en el que se intensifican prácticas como la oración, la limosna y el ayuno, acompañadas de la reflexión, la conversión y la reconciliación.

Durante este tiempo se observan varias disposiciones litúrgicas: no se adornan los altares con flores, no se canta el himno del Gloria ni el Aleluya, se utiliza el color morado en las vestiduras sagradas y se invita a la reflexión sobre el pecado y la penitencia. En México, una de las prácticas más arraigadas es la abstinencia de carne los viernes de Cuaresma, así como el Miércoles de Ceniza, el Jueves Santo y el Viernes Santo.

Estas tradiciones buscan reforzar el sentido espiritual de la Cuaresma y su significado dentro de la fe católica.

