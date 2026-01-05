Visa 2026: Menores de 14 y mayores de 79 años deberán ir a entrevista presencial

Desde el 1 de octubre de 2025, el proceso para solicitar una visa a Estados Unidos incorporó un ajuste relevante que impacta directamente a miles de solicitantes: la entrevista consular volvió a establecerse como el paso habitual, sin distinción automática por edad. Esto significa que tanto menores como adultos mayores, en términos generales, deben acudir de manera presencial.

El Departamento de Estado de Estados Unidos precisó este cambio en una actualización oficial publicada el 18 de septiembre de 2025, en la que se indica expresamente que dicha guía sustituye versiones anteriores. El aviso establece como norma principal la comparecencia ante un funcionario consular, incluso para quienes antes estaban exentos.

La modificación queda resumida en la frase incluida en el comunicado oficial:

“All nonimmigrant visa applicants, including applicants under the age of 14 and over the age of 79, will generally require an in-person interview”.

Con ello, la exención automática basada únicamente en la edad dejó de existir. La entrevista presencial se mantiene como regla general y solo permanecen algunas excepciones muy específicas, aunque incluso en esos casos el consulado conserva la facultad de citar al solicitante.

Confusión sobre las fechas de aplicación

En semanas recientes circularon distintas fechas en medios y redes sociales, lo que generó confusión entre los solicitantes. E l 25 de julio de 2025 se difundió una guía que mencionaba cambios a partir del 2 de septiembre de ese año; sin embargo, ese documento fue reemplazado. La versión más reciente y vigente es la del 18 de septiembre, que fija el inicio oficial de la medida el 1 de octubre de 2025. Por ello, el propio Departamento de Estado recomienda revisar siempre las instrucciones específicas del consulado correspondiente.

Implicaciones para menores de 14 años

En el caso de las familias que solicitan visas de turista o negocios, el ajuste tiene efectos prácticos claros. Los menores de 14 años, por regla general, deben presentarse a la entrevista. Ya no es suficiente integrar su solicitud junto con la de los adultos. El menor es considerado solicitante individual y su caso se revisa directamente en ventanilla.

Adultos mayores de 79 años

Para los solicitantes de edad avanzada, la entrevista también se convirtió en el estándar. No obstante, algunos mayores de 79 años podrían calificar para una exención en procesos de renovación, siempre que cumplan todos los requisitos señalados, como renovar una visa B1/B2 dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento y que la visa anterior haya tenido vigencia completa, entre otros criterios. Aun así, el aviso oficial aclara:

“Consular officers may still require in-person interviews on a case-by-case basis”.

Excepciones que continúan vigentes

El Departamento de Estado mantiene ciertas exenciones, principalmente para categorías diplomáticas u oficiales. Entre ellas se incluyen visas A-1, A-2, C-3 (con condiciones particulares), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1. También se contemplan renovaciones de visas B-1/B-2 o Border Crossing Card dentro de los 12 meses del vencimiento, así como renovaciones H-2A en el mismo periodo, siempre que se cumplan requisitos adicionales.

Para acceder a una exención, además, se exige solicitar la visa en el país de nacionalidad o residencia, no contar con negativas previas sin resolver y no presentar causales aparentes de inadmisibilidad.

Quienes planeen solicitar una visa para un menor o un adulto mayor deben asumir, como punto de partida, que habrá entrevista. Antes de avanzar, es conveniente verificar si el solicitante realmente encaja en alguna excepción vigente, no por edad, sino por categoría o por renovación bajo condiciones específicas.

