Autoridades de la Ciudad de México activaron la Fase I de la contingencia ambiental el pasado domingo 15 de febrero a las 17:00 horas, tras casi dos jornadas completas en la que esta medida estuvo activa y por la cual también se tomaron medidas ambientales, como el Hoy NO circula, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La Fase I de la contingencia continúa vigente hasta esta mañana. Te diremos a través de qué medios y plataformas podrás revisar las actualizaciones de esta medida ambiental y sanitaria activa en la capital del país; del mismo modo, te compartiremos qué vehículos podrán circular con normalidad durante esta mañana y cuáles deberán permanecer detenidos .

¿Dónde consultar las alertas atmosféricas?

Estas y otras notificaciones relacionadas con la contaminación ambiental y las medidas gubernamentales para contenerla podrás consultarlas en el perfil oficial de X de la CAMe: CAMegalópolis / @CAMegalopolis y en la página oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

De igual manera, puedes consultar el perfil oficial en X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: @OVIALCDMX.

Doble Hoy NO circula | 16 de febrero de 2026

Deberán suspender su circulación este 16 de febrero, en horario de 05:00 a las 22:00 horas , vehículos que cumplan las siguientes características:

Con holograma de verificación 2

Los autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6

Además, habrá restricciones a la circulación del 50 % de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON; los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex

Vehículos EXENTOS del Doble Hoy NO Circula

Los vehículos exentos serán los eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento . También podrán circular los autos que porten holograma 0 o 00 vigente , cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa 5 o 6.

