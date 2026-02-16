Autoridades de la Ciudad de México activaron la Fase I de la contingencia ambiental el pasado domingo 15 de febrero a las 17:00 horas, tras casi dos jornadas completas en la que esta medida estuvo activa y por la cual también se tomaron medidas ambientales, como el Hoy NO circula, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).La Fase I de la contingencia continúa vigente hasta esta mañana. Te diremos a través de qué medios y plataformas podrás revisar las actualizaciones de esta medida ambiental y sanitaria activa en la capital del país; del mismo modo, te compartiremos qué vehículos podrán circular con normalidad durante esta mañana y cuáles deberán permanecer detenidos. Estas y otras notificaciones relacionadas con la contaminación ambiental y las medidas gubernamentales para contenerla podrás consultarlas en el perfil oficial de X de la CAMe: CAMegalópolis / @CAMegalopolis y en la página oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.De igual manera, puedes consultar el perfil oficial en X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: @OVIALCDMX.Deberán suspender su circulación este 16 de febrero, en horario de 05:00 a las 22:00 horas, vehículos que cumplan las siguientes características:Los vehículos exentos serán los eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. También podrán circular los autos que porten holograma 0 o 00 vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa 5 o 6.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF