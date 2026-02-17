Miércoles de Ceniza 2026: ¿Por qué se debe poner en la frente?

Este 18 de febrero, millones de fieles en México acudirán a templos y parroquias para participar en el Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma dentro del calendario cristiano, la jornada abre un periodo de 40 días de preparación espiritual rumbo a la conmemoración de la muerte de Jesús en Viernes Santo y su resurrección en Pascua.

¿Por qué la ceniza se coloca específicamente en la frente?

De acuerdo con la tradición de la Iglesia Católica y algunas denominaciones protestantes, la imposición de ceniza en forma de cruz sobre la frente simboliza un llamado a la conversión, la reflexión y el arrepentimiento, este gesto público representa el deseo de los creyentes de renovar su vida espiritual y prepararse interiormente para la Pascua.

La ceniza que se utiliza en esta celebración no es cualquier polvo; proviene de las palmas bendecidas durante el Domingo de Ramos del año anterior, las cuales son quemadas y mezcladas con agua bendita o aceite de oliva hasta formar una pasta.

Con ella, el ministro traza una cruz en la frente del fiel mientras pronuncia la frase: “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”, una cita del libro del Génesis (3:19) que recuerda la fragilidad y temporalidad de la vida humana.

Más allá del simbolismo de la mortalidad, el rito también expresa penitencia, humildad y compromiso con la fe.

Al portar la cruz de ceniza en la frente, los creyentes manifiestan su intención de identificarse con la Pasión de Cristo y asumir un camino de oración, ayuno y caridad durante la Cuaresma.

Así, el Miércoles de Ceniza no solo marca el inicio de una temporada litúrgica, sino que representa para millones de católicos un acto visible de fe y un recordatorio profundo de su llamado a la transformación espiritual.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA