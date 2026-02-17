Doble Hoy No Circula: estos son los horarios en que aplica por la contingencia ambiental

La mañana de este 17 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que se mantiene el programa del Doble Hoy No Circula y otras medidas que buscan mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).La Zona Metropolitana del Valle de México se compone de la Ciudad de México y 60 municipios colindantes, donde habitan cerca de 20 millones de personas. Las autoridades activan la contingencia ambiental cuando el índice de calidad del aire supera el máximo permitido, es decir, 150 puntos.Con la Fase 1 se activa el Doble Hoy No Circula, lo que significa que más unidades tendrán que suspender su circulación dentro del horario indicado.De acuerdo con el último comunicado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, este martes el Doble Hoy No Circula aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas. En los periodos fuera de ese rango, los vehículos pueden circular libremente.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB