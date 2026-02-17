De acuerdo a un comunicado oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), lanzado a las 10:00 horas de este martes 17 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex), la Fase 1 de la contingencia ambiental atmósferica por ozono continua en la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex).

¿Cuándo se activa la fase 2 de la contingencia ambiental?

La fase 2 de la contingencia ambiental en CDMX y Edomex se puede activar cuando el índice de la medición de la calidad del aire llegue a los 200 ppb de ozono.

El índice puede variar de 0 a 500, cabe destacar que 100 es considerado aceptable.

¿Qué autos sí circulan hoy 17 de febrero en CDMX y Edomex?

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color rosa y terminación de placa 7 u 8.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.

¿Qué autos no circulan hoy 17 de febrero?

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa y placas con terminación 7 u 8.

Vehículos sin holograma, con placas foráneas (distintas a las emitidas por la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala) o pase turístico, con la misma restricción que holograma 2.

50 % de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, con terminación par.

Vehículos de carga, de 6:00 a 10:00 horas (salvo los inscritos en programas de autorregulación).

Vehículos de carga, de 6:00 a 10:00 horas (salvo los inscritos en programas de autorregulación). Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que cumplan con las características señaladas para autos particulares, cuya restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas.

