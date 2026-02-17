De acuerdo a un comunicado oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), lanzado a las 10:00 horas de este martes 17 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex), la Fase 1 de la contingencia ambiental atmósferica por ozono continua en la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex). La fase 2 de la contingencia ambiental en CDMX y Edomex se puede activar cuando el índice de la medición de la calidad del aire llegue a los 200 ppb de ozono.El índice puede variar de 0 a 500, cabe destacar que 100 es considerado aceptable. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS