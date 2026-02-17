Martes, 17 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

¿Por qué podría activarse la Fase 2 de la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha informado que continua la contingencia ambiental este 17 de febrero en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex)

Por: El Informador

Este martes 17 de febrero continua la Fase 1 de la contingencia ambiental en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex). SUN / ARCHIVO

Este martes 17 de febrero continua la Fase 1 de la contingencia ambiental en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex). SUN / ARCHIVO

De acuerdo a un comunicado oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), lanzado a las 10:00 horas de este martes 17 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex), la Fase 1 de la contingencia ambiental atmósferica por ozono continua en la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex). 

Lee también: ¿A qué vehículos afecta el "Hoy No Circula" en CDMX?

¿Cuándo se activa la fase 2 de la contingencia ambiental?

La fase 2 de la contingencia ambiental en CDMX y Edomex se puede activar cuando el índice de la medición de la calidad del aire llegue a los 200 ppb de ozono.

El índice puede variar de 0 a 500, cabe destacar que 100 es considerado aceptable. 

¿Qué autos sí circulan hoy 17 de febrero en CDMX y Edomex?

  • Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
  • Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color rosa y terminación de placa 7 u 8.
  • Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.
  • Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.
  • Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.
  • Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.
  • Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.
  • Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.
  • Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).
  • Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.
  • Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.
  • Las motocicletas están exentas de la Fase I.

Te puede interesar: Doble Hoy No Circula: ¿Sigue la fase 1 de contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

¿Qué autos no circulan hoy 17 de febrero?

  • Vehículos con holograma 2.
  • Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0.
  • Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa y placas con terminación 7 u 8.
  • Vehículos sin holograma, con placas foráneas (distintas a las emitidas por la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala) o pase turístico, con la misma restricción que holograma 2.
  • 50 % de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, con terminación par.
    Vehículos de carga, de 6:00 a 10:00 horas (salvo los inscritos en programas de autorregulación).
  • Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que cumplan con las características señaladas para autos particulares, cuya restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones