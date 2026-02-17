Ante el aumento de casos en la región, se mantiene la vigilancia epidemiológica del sarampión en todo el país. Esta situación ha despertado mayor interés entre la población por recibir la vacuna. Si buscas dónde aplican la vacuna contra el sarampión en la CDMX este martes 17 de febrero de 2026, aquí se detallan los puntos disponibles, así como sus horarios y modalidades de atención.

El gobierno de la Ciudad de México anunció recientemente la instalación de entre cinco y seis macrocentros en puntos estratégicos de la capital. Además, se pusieron en marcha otras alternativas para distribuir las dosis, entre ellas el sistema drive thru, con el objetivo de agilizar la aplicación y facilitar el acceso a personas con alguna complicación o dificultad de movilidad.

¿Dónde vacunarse hoy en la CDMX?

En las 16 alcaldías se habilitaron módulos de vacunación que pueden ser fijos, semifijos o móviles. Las ubicaciones específicas se encuentran en el listado oficial de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, disponible en su portal: https://www.salud.cdmx.gob.mx/

En ese sitio se pueden consultar sedes y horarios, que varían según el punto, generalmente entre las 8:00 y las 18:30 horas.

Asimismo, operan 21 centros con horario extendido, abiertos de lunes a domingo de 9:00 a 23:00 horas. Entre los sitios habilitados se encuentran:

Ángel de la Independencia

Palacio de Bellas Artes

Módulo Central de Emergencias

Parque La Postal

Parque de la Bombilla

Jardín Hidalgo

Mercado Verde

Parque de los Venados

Basílica de Guadalupe

Alameda Norte

Mercado Rosa Torres

Jardín Hidalgo

Deportivo Carmen Serdán

Exterior del Mercado Río Blanco

Kiosco San Felipe de Jesús

Deportivo Hermanos Galeana

Cablebús estación Vasco de Quiroga

¿Quiénes pueden vacunarse contra el sarampión?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) señaló que la vacunación está dirigida principalmente a los siguientes grupos:

Niñas y niños de 12 meses, quienes deben recibir la primera dosis de la vacuna SRP.

Niñas y niños de 18 meses, correspondientes a la segunda dosis de SRP.

Menores de 6 a 11 meses que residan en zonas con brotes activos, a quienes se aplica una dosis “0”.

Rezagados de 2 a 9 años.

Personas menores de 49 años sin esquema completo o que no recuerden haber sido vacunadas.

Jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, sobre todo en entidades con mayor incidencia.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicó que en menores de 10 años la mejor protección es la vacuna triple viral (SRP), la cual se aplica en dos momentos: la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 18 meses o a los seis años de edad.

En el caso de niñas y niños mayores de 10 años, así como adultos de hasta 49 años que cuentan con antecedente de vacunación en la infancia, se recomienda la aplicación de la doble viral (SR) en una sola dosis.

Actualmente también se está aplicando la dosis 0 de la vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), que puede administrarse a partir de los seis meses de edad.

