La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha emitido una ficha de búsqueda para localizar a Alejandro Correa Gómez de 41 años de edad, quien fungió como presidente municipal de Zinapécuaro.

Según la información emitida, fue visto por última vez en Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo, al oriente del estado de Michoacán este pasado domingo 2 de noviembre.

De acuerdo con la ficha emitida por la FGE se teme por la integridad de Alejandro Correa Gómez, ya que puede ser víctima de algún delito.

También se detallan varias señas particulares y distintivas del ex funcionario, ente ellas múltiples tatuajes; en el brazo derecho lleva uno con la palabra “mamá” y otro con la frase bíblica “No temas porque yo estoy contigo”.

En el lado derecho de la cadera tiene tatuada la figura de un fénix, y en el pecho, la inscripción “todo lo puedo en Cristo”.

Vestía una camisa de cuadros color azul, un chaleco de color gris y sombrero color beige.

ESPECIAL / FGE

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV