Así puedes acceder a los descuentos exclusivos de Walmart con tu tarjeta Inapam

Como parte de un convenio entre la cadena de supermercados Walmart y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), las personas de la tercera edad podrán obtener un descuento único durante los primeros diez días de noviembre.

El Inapam brinda este tipo de ayudas y programas con el objetivo de contribuir a las finanzas de las personas mayores, permitiéndoles acceder a productos básicos y servicios sin gastar demasiado , lo que también contribuye a mejorar su calidad de vida.

Por esto, el organismo público se encarga de conseguir descuentos, promociones y beneficios en diferentes establecimientos y negocios a lo largo de la República, para que adultos mayores de todo el país puedan beneficiarse de esta iniciativa.

Para hacer funcionar este sistema, el instituto expide la llamada tarjeta Inapam, con la cual los beneficiarios pueden validar su identidad y su edad para obtener así los descuentos destinados a personas mayores.

Con esto en mente, Walmart anunció que durante los primeros diez días del mes aquellos que presenten su credencial podrán obtener un 7 % de descuento en toda el área de farmacia ; sin embargo, a partir del 11 de noviembre, el porcentaje descenderá a solo el 5 %.

Esto resulta conveniente principalmente para los individuos que frecuentemente necesitan medicamentos, ya que contribuye a que obtengan su dosis sin verse desfalcados.

Para hacer uso del descuento, solo basta con informar al cajero antes de realizar tu compra y mostrar la credencial; cabe destacar que el descuento es de uso personal, por lo que solo el inscrito al Inapam podrá presentar su tarjeta.

Esta promoción no es acumulable con otras vigentes y estará disponible hasta el 31 de diciembre, por lo que se recomienda aprovecharla antes de que termine el año.

Además, al ser parte de la misma empresa, los supermercados Bodega Aurrera también cuentan con este descuento, solo que en su caso podrás recibir un 10 % de bonificación adicional en la tarjeta digital Cashi con saldo farmacia.

Con esto, el Inapam reafirma su compromiso por facilitar la vida de los adultos mayores, otorgándoles las herramientas para que puedan conseguir todo lo que necesitan sin ver comprometida su estabilidad económica.

Recuerda que los beneficios de la tarjeta Inapam van más allá de farmacias y supermercados ; también puedes obtener tarifas preferenciales en asesoría legal, en el pago del predial y el agua, agencias de viajes, restaurantes, tiendas de ropa y calzado, transporte, teatros, museos y muchos lugares más.

Si deseas conocer todos los beneficios y ventajas que la credencial puede otorgarte, visita el siguiente enlace y consulta el Directorio de Beneficios con la Credencial Inapam 2025: https://www.gob.mx/inapam.

Para tramitar tu tarjeta solo basta con tener 60 años cumplidos, acudir a un punto autorizado por el Inapam y presentar los siguientes documentos en copia y original:

CURP

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Fotografía

Número de teléfono de contacto

CURP de un familiar

