Nuevo puente “Los Muros” fortalece la conexión vial y el desarrollo económico en Morelos

Para fortalecer la infraestructura carretera del estado y facilitar la movilidad de miles de habitantes, el Gobierno de México inauguró el nuevo Puente “Los Muros”, una obra construida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El puente, que enlaza con la Autopista Siglo XXI y con la carretera Jojutla–Valle de Vázquez–Chinameca, beneficiará a cerca de 22 mil personas al agilizar el tránsito regional y el transporte de caña de azúcar, una de las principales actividades económicas de la zona.

Con una inversión de 26.6 millones de pesos, la construcción del puente generó 285 empleos directos e indirectos. la estructura, de 270 metros de longitud, forma parte del Circuito Tierra y Libertad y promete mejorar la seguridad vial y la comunicación entre comunidades del sur de Morelos.

El nuevo puente fue diseñado para resistir condiciones climáticas adversas, se elevó tres metros por encima de la rasante anterior, lo que reduce el riesgo de inundaciones, y se amplió a dos carriles vehiculares para un flujo más ágil y seguro.

Además, cuenta con un claro único de 40 metros sin apoyos intermedios, lo que permite mantener libre el cauce del Río Yautepec y prevenir obstrucciones durante temporadas de lluvia.

Por su ubicación estratégica, el Puente “Los Muros” es utilizado por camiones de carga que se dirigen hacia la Autopista Siglo XXI, consolidándose como una vía clave para el desarrollo económico y la conectividad del estado.

YC