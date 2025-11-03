Cientos de personas marcharon ayer domingo 2 de noviembre en las calles del Centro Histórico de Morelia, para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La protesta derivó en hechos violentos que dejó siete detenidos.

En punto de las 16:00 horas, unos 800 manifestantes salieron del jardín Morelos hasta el palacio de gobierno, para expresar su condena ante el homicidio del edil.

Durante su recorrido se escuchaban gritos de "justicia para Manzo" y en sus carteles se leían frases como "silenciaron su voz, pero no su mensaje".

Ya en el palacio de gobierno, los manifestantes entonaron el himno nacional y posteriormente un grupo derribó la puerta principal del recinto, al cual ingresó un grupo de personas.

Durante su irrupción en el edificio de gobierno lanzaron bombas molotov, quemaron objetos, rompieron puertas y ventanas y realizaron destrozos.

Además, algunas personas subieron al balcón principal del edificio e hicieron resonar varias veces la campana , mientras decenas de manifestantes gritaban "justicia, justicia" y "fuimos todos".

Al lugar llegaron elementos del equipo antimotines para detener a los manifestantes, a quienes lanzaron gas lacrimógeno.

Te puede interesar: TODO sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Por la noche se reportó que unas siete personas habían sido detenidas por estos hechos.

Al respecto, el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el palacio de gobierno fue resguardado por elementos de seguridad estatal y señaló que "ya se tienen ubicados a los personajes que incitaron a los actos vandálicos, mismos contra los que se procederá conforme a la ley".

"El gobierno del estado rechaza categóricamente cualquier tipo de agresión o daño contra el patrimonio de los michoacanos", señalaron.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV