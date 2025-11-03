La activista Ceci Flores reportó que la cuenta de Facebook del colectivo "Madres Buscadoras de Sonora" fue hackeada. En dicha página, afirmó, han sumado más de 1.7 millones de seguidores, donde se comparten hallazgos sobre personas desaparecidas en el estado y en otras entidades de México.

"Necesito recuperarla, Facebook, porque es nuestra herramienta, nuestro canal y la forma en que nos hacen llegar la información sobre los desaparecidos", escribió la madre buscadora en su cuenta de X.

Al buscar la página en Meta, aparece una leyenda que indica que el contenido no está disponible en este momento: "Por lo general, esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó", indica la red social.

"Madres Buscadoras de Sonora" se creó en 2019 por iniciativa de Ceci Flores, tras la desaparición de sus dos hijos. En sus propias palabras, tuvo que fundar el colectivo al considerar que las autoridades le dieron nula relevancia a su caso.

El colectivo reúne principalmente a madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, quienes escarban la tierra para localizar cuerpos, restos óseos, fosas y crematorios clandestinos.

Les quiero avisar que me acaba de hackear la cuenta de Facebook de Madres Buscadoras de Sonora, donde tenemos 1.7 millones de seguidores.



Necesito recuperarla @facebook porque es nuestra herramienta, nuestro canal y la forma en que nos hacen llegar información sobre los…— Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) November 3, 2025

Te puede interesar: Pablo Lemus justifica el aumento al refrendo vehicular y de motocicletas

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV