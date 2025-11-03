¿Quién era Carlos Manzo, asesinado este sábado en Uruapan?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez era el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien murió anoche en el hospital, luego de haber sido atacado a tiros la noche de este sábado mientras inauguraba el Festival de Velas en la plaza principal de esa ciudad.

En el lugar también fueron heridos el regidor Víctor Saladitas, una empleada municipal, así como un escolta del alcalde.

Se dio a conocer de forma preliminar que al iniciar ese evento y en medio de miles de personas, dos hombres armados dispararon en contra del presidente municipal independiente. Al repeler el ataque, el cuerpo de seguridad y elementos policiales hirieron a uno de los agresores que al parecer murió en el trayecto al hospital y detuvieron a otro más.

Horas antes del ataque, Manzo Rodríguez realizó un recorrido por las principales calles de la zona centro, desde donde hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó en redes sociales el atentado contra el presidente municipal e informó que elementos de seguridad están en el lugar.

¿Quién era Carlos Manzo?

Carlos Manzo se postuló como candidato independiente a la presidencia municipal de Uruapan en las elecciones de 2024 y resultó ganador.

Te puede interesar: Frente frío 12 dejará fuertes lluvias y ambiente helado este domingo

Antes de ser alcalde, Manzo fue diputado de Morena de 2021 a 2024. De 2017 a 2018 fue auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.

Manzo estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

*Con información de SUN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV