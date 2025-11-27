La actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de la marca del nombre de su esposo asesinado, Carlos Manzo, y del "Movimiento Independiente del Sombrero" que el fallecido encabezaba.

La presidenta del municipio michoacano ingresó la solicitud el pasado 14 de noviembre, de acuerdo con el expediente 3506523, con el fin de utilizar la marca "Carlos Manzo" en servicios de organización de reuniones políticas; servicios de cabildeo político y asesoría en materia de organización ciudadana.

La viuda de Carlos Manzo, asesinado la noche del 1 de noviembre durante un evento público por el Día de Muertos en el centro de Uruapan, también pidió el registro de esa marca para servicios de asistencia y acompañamiento en la estructuración de iniciativas y actividades de carácter político y social.

Ese mismo día, Grecia Quiroz también solicito al IMPI el registro de marca y logotipo de "Movimiento Independiente del Sombrero", nombre del movimiento que fundó su esposo Carlos Manzo.

En el expediente 3506474 se detalla que la alcaldesa de Uruapan también usará esta marca y logotipo en servicios de organización de reuniones políticas; servicios de cabildeo político, asesoría en materia de organización ciudadana, entre otros servicios de carácter político y social.

