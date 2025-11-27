Metrobús: ¿Qué estaciones permanecerán cerradas el 27 y 28 de noviembre?

El Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México compartió en días recientes las estaciones de la Línea 1 de Metrobús que permanecerán cerradas este jueves y viernes, con el fin de alertar a los usuarios para que tomen rutas alternas.

De acuerdo con el comunicado emitido, los cierres son resultado de trabajos de mantenimiento necesarios para que el servicio pueda seguir operando sin presentar inconvenientes que afecten la movilidad de los ciudadanos.

Según se detalló en el reporte, los trabajos de restauración de la Línea 1 suspenderán el servicio de dos estaciones completamente, ya que se bloquearán ambos sentidos.

¿Qué estaciones del Metrobús estarán cerradas este jueves y viernes?

Las autoridades a cargo del sistema del Metrobús de la Ciudad de México informaron que tanto la estación La Piedad como Plaza de la República pararán su servicio el jueves 27 y viernes 28 de noviembre , con el objetivo de facilitar que los trabajos de mantenimiento se completen a tiempo y sin poner en riesgo a algún pasajero.

Los cierres temporales forman parte de un plan de mejora continua que el sistema implementará durante las siguientes fechas. X/@MetrobusCDMX

¿Qué acciones se realizarán?

Se llevarán a cabo intervenciones de mantenimiento profundo que contemplan el retiro de estructuras metálicas y soportes, además de la colocación de nuevo mobiliario, cortinas y cristales . A esto se suman trabajos de instalación eléctrica y mejoras en los sistemas de iluminación.

La administración del Metrobús señaló que, por motivos de seguridad para las personas usuarias, estas tareas no pueden efectuarse mientras la operación cotidiana continúa, por lo que será indispensable implementar cierres parciales y totales de estaciones. Esto permitirá que las labores se lleven a cabo bajo los protocolos adecuados de seguridad y calidad.

Mientras se desarrollan las adecuaciones, las estaciones involucradas permanecerán sin servicio hasta que concluya cada etapa. En algunos casos será necesario realizar cierres durante la noche para llevar a cabo trabajos de diagnóstico antes del cierre total.

¿Hasta cuándo durarán los cierres y cómo saber qué otras estaciones serán afectadas?

El Metrobús informó que los cierres se aplicarán de forma escalonada en diversas líneas hasta el 5 de diciembre.

Las fechas específicas de cada cierre se irán publicando paulatinamente a través de las redes sociales del Metrobús y en las pantallas informativas del sistema.

No obstante, también está disponible el sitio web oficial, en el que podrás consultar todos los cierres y sus motivos , además de información adicional del sistema de transporte. Puedes ingresar a través del siguiente enlace: https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB.

Con información de SUN

XP