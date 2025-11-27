En la Cámara de Senadores el ambiente es volátil, pero como tal, nada es oficial sobre la presunta renuncia de Alejandro Gertz Manero a su cargo.

El Senado de la República inició su sesión ordinaria citada para este jueves, sin que se conozca el documento con la eventual renuncia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero .

La Junta de Coordinación Política (Jucopo), que encabeza Adán Augusto López y en donde participan todos los coordinadores parlamentarios, se reunió esta mañana para analizar la ruta crítica de la eventual renuncia del funcionario.

Sin embargo, al término de la reunión, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, declinó dar alguna opinión. Los coordinadores de oposición no han salido a comentar el tema .

Solo el senador Luis Silva Romo (PVEM), quien no forma parte de la Jucopo, confirmó que la Mesa Directiva pondrá esta mañana a consideración del pleno la renuncia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz.

En la Gaceta Parlamentaria no hay ningún oficio del Ejecutivo Federal o de la FGR donde se exponga la eventual dimisión de Gertz Manero.

Prohíben acceso a prensa al Senado tras presunta renuncia del fiscal

Personal de Resguardo Parlamentario prohíbe el acceso al salón de plenos del Senado de la República para reporteros y fotógrafos previo a la sesión ordinaria donde se prevé que se reciba la renuncia del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Todos los accesos están bloqueados y personal de esa área mantiene un cerco en diversas zonas .

Incluso, se pretendía evitar que los periodistas se acercaran al estacionamiento del sótano 2, donde arriban senadores e invitados.

Algunos elementos de Resguardo Parlamentario, de forma prepotente, pretendieron correr a los reporteros del sótano 2.

Hace unas semanas, se prohibió el acceso a los balcones laterales del recinto a fotógrafos y camarógrafos, luego de publicar fotos del coordinador de Morena, Adán Augusto López, viendo partidos de futbol en su tablet en plena sesión.

