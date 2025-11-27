Raúl Morón, senador de Morena por Michoacán, se deslindó de los comentarios de Gerardo Fernández Noroña, en los que criticaba a la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmando que usaría la muerte de su esposo, Carlos Manzo, para impulsar su candidatura por el estado.

"La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea", dijo Noroña durante un reciente videochat.

Además, el expresidente del senado calificó de "irresponsable" la declaración de Quiroz en la que solicitó que se investigue a Raúl Morón y Leonel Godoy por el asesinato de Manzo.

Morón se deslinda de comentarios de Noroña contra Grecia Quiroz

Durante una entrevista, Raúl Morón lamentó las declaraciones de Fernández Noroña contra la viuda de Carlos Manzo, las cuales, señaló, han agravado la crisis política que atraviesa la región.

"Bueno, nosotros en Michoacán, por cierto, después de lo que aconteció, suspendimos todos los eventos públicos, incluso fuimos menos protagonistas en redes sociales. Prácticamente, guardamos silencio porque entendemos el dolor de ese equipo y también, pues es pertinente también, porque aparte a todos nos sacudió lo que pasó en Michoacán, la indignación la compartimos mucho. Y entendiendo este sentimiento, bueno, nosotros prácticamente no hemos dicho nada", señaló.

"Son estilos de cada quien; nosotros coincidimos en que no es tiempo de polémicas" , dijo al ser cuestionado sobre los dichos de Fernández Noroña. Asimismo, ante los señalamientos de Grecia Quiroz contra él y el diputado Leonel Godoy, sobre la autoría intelectual del asesinato de Carlos Manzo, aseguró estar dispuesto a comparecer ante autoridades: "Estamos a la orden; si hay pruebas, que se presenten".

