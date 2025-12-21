El pasado martes se dio a conocer que, con la intención de fortalecer las Unidades Médicas Familiares (UMF) y hospitales ubicados en zonas rurales de Michoacán , estas fueron dotadas de más personal médico y de enfermería, según lo anunció el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto .

Este fortalecimiento en el sector salud del estado es parte de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , mismo que entró en vigor el pasado 9 de noviembre. Esta acción forma parte de las 40 estrategias contempladas dentro del plan integral para mejorar la atención médica y garantizar el derecho a la salud de la población michoacana.

" Una de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es el fortalecimiento del personal de salud en los hospitales de todo el estado, pero con particular énfasis en los hospitales rurales ", señaló.

Detalles de la implementación en Michoacán

El titular del IMSS detalló que este día se entregaron nombramientos y bases laborales a 300 trabajadoras y trabajadores de la salud, quienes se incorporan de manera inmediata a diversas unidades médicas del estado.

Entre los municipios beneficiados se encuentran:

Paracho

Zamora

Buenavista

Coalcomán

Pátzcuaro

Cotamo

Tuxpan

Así como hospitales ubicados en:

Morelia

Camelinas

Charo

Uruapan

Lázaro Cárdenas

Zacapu

Del total de personal contratado, 126 son mujeres y 143 hombres, entre médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicos y personal de apoyo. Además, se reforzaron áreas clave con la incorporación de especialistas como anestesiólogos, cirujanos, oncólogos, ginecólogas y ginecólogos, neonatólogos, personal de urgencias, terapia intensiva, medicina interna, pediatría, trauma y ortopedia, entre otras especialidades.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla , agradeció el respaldo del Gobierno de México y celebró la entrega de plazas definitivas al personal de salud, particularmente en los hospitales rurales.

" Estamos muy contentos con enfermeras, enfermeros, médicas y médicos que hoy reciben sus bases y plazas. Nos da mucho orgullo que estén dándolo todo por el pueblo de Michoacán ", expresó.

El mandatario estatal reconoció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia representa un compromiso firme con el bienestar, la seguridad y la salud de la población, especialmente en las regiones con mayor rezago.

