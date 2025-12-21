Iztapalapa: Acuerdos reparatorios por tragedia de pipa suman 480 mdp

Autoridades capitalinas informaron que aún faltan por firmar cinco acuerdos reparatorios con víctimas del accidente en el Puente de la Concordia.

En rueda de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que el monto total de los acuerdos reparatorios asciende a 480 millones de pesos, una cifra histórica que refleja el compromiso con las víctimas de la Ciudad de México.

"De estos 480 millones de pesos comprometidos con la reparación del daño, el 90%, es decir 429 millones, ya han sido pagados a las familias afectadas, y el resto está cerca de ser solventado, todo a cargo de la empresa responsable", señaló.

En este sentido, la fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde, detalló que, hasta el momento, de las 144 víctimas, 127 ya han recibido el pago correspondiente y se han firmado 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas.

"Tenemos pendientes tres casos de personas fallecidas y dos casos de personas con lesiones graves que ponen en riesgo su vida, relacionados principalmente con procesos sucesorios y de guardia y custodia de menores", explicó.

Asimismo, la fiscal informó que existió responsabilidad inmediata del conductor, quien murió tras el accidente, debido al exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo. Además, indicó que la evidencia técnica muestra omisiones de la empresa operadora que generaron condiciones de riesgo y pudieron incidir en la ocurrencia del accidente.

Finalmente, sostuvo que los estudios técnicos descartaron fallas en la vía, problemas mecánicos o factores naturales, ya que la infraestructura cumplía con la normatividad, el vehículo no presentaba fallas previas y las condiciones meteorológicas eran estables.

