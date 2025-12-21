Cozumel estrena ruta aérea con Canadá

Como resultado de las acciones de promoción y gestión impulsadas por el gobierno estatal, este 20 de diciembre arribó al Aeropuerto Internacional de Cozumel el vuelo inaugural de la ruta Calgary–Cozumel , operado por la aerolínea canadiense WestJet, lo que representa un nuevo impulso a la conectividad aérea y al turismo internacional en la isla.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa celebró la apertura de esta nueva ruta y destacó que cada conexión aérea significa más visitante, mayor generación de empleos y bienestar compartido para las familias de Cozumel y de Quintana Roo.

Siguiendo los protocolos establecidos, autoridades estatales y municipales, así como directivos del Aeropuerto Internacional de Cozumel, encabezados por el presidente municipal José Luis Chacón Méndez, participaron en la recepción del primer vuelo procedente de Calgary.

A partir de esta fecha, WestJet se convierte en la aerolínea que enlaza directamente a Cozumel con Calgary, con un vuelo semanal operado con aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad para 174 pasajeros, de los cuales 12 corresponden a cabina Premium y 162 a clase económica, orientado principalmente al mercado turístico canadiense.

Con esta nueva operación, se amplía la conectividad aérea de la isla. Actualmente, WestJet mantiene vuelos desde Toronto y Calgary, como parte de su estrategia de expansión hacia destinos de sol y playa, mediante rutas de carácter estacional.

En la recepción también estuvieron presentes José Elías Farah Ceh, director de Turismo de Cozumel; Jazzmín Janet López Be, gerente de estación de WestJet en la isla; María Fernanda Vargas González, segunda regidora y presidenta de la Comisión de Turismo; Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel; Iva Jacob Torres Guadarrama, de la comandancia del Aeropuerto de Cozumel de la Agencia Federal de Aviación Civil, y Pablo Esteban Arjona Orti, administrador del Aeropuerto de Cozumel.

