El pasado 10 de diciembre, el Gobierno de México reportó la captura de Edgar "N", el "Limones" , confirmado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , como el jefe de plaza y operador financiero de " Los Cabrera ", organización criminal dedicado a la extorsión en Durango y Coahuila.

En conferencia de prensa, García Harfuch declaró que, hasta el momento, a "Limones" no se le ha comprobado relación alguna con Pedro Haces, secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) .

El pasado 14 de mayo, el titular de la SSPC mencionó que, en seguimiento a las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas a personas de su círculo cercano y de empresas con diferentes giros; inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita.

Además, tenían características de empresas fachada, eran utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.

Harfuch niega vínculo

Al ser cuestionado sobre si se está investigando la relación del diputado Pedro Haces con "El Limones", líder del grupo delictivo "Los Cabrera" y la CATEM, García Harfuch declaró que la investigación inicial empezó por denuncias específicas por extorsión "que no están vinculadas a ningún sindicato, es una extorsión directa, desde cobrarle a empresarios y agricultores."

Explicó que hay varios delitos que se investigan, pero ninguno relacionado con un sindicato o algún vínculo político, salvo su relación con "Los Cabrera".

" Lo tenemos vinculado es con una célula criminal que opera en Durango, Coahuila, apodada 'Los Cabrera'. Este sujeto ha mencionado que tiene un vínculo y que trabaja directamente para un líder delincuencial de esta organización ", detalló el titular de la SSPC.

García Harfuch enfatizó que de momento no existe relación entre Pedro Haces y "El Limones".

Con información de SUN.

