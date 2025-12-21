En los nuevos enfrentamientos entre grupos rivales que iniciaron en el centro de la ciudad de Escuinapa y se extendieron a las carreteras México–Nogales y de cuota, se generaron bloqueos en el tramo Acaponeta–Escuinapa, dejando un saldo de dos víctimas colaterales de la violencia, una de ellas murió atropellada.

Víctor Díaz Simental, presidente municipal de Escuinapa, recomendó a la población mantenerse en sus hogares ante esta nueva jornada de violencia en el sur del estado, donde fueron desplegados elementos del Ejército y la Guardia Nacional , quienes controlan la situación e iniciaron el despeje de las carreteras bloqueadas.

Detalló que una persona dedicada a la reparación de equipos electrodomésticos fue atropellada durante el inicio de las confrontaciones, mientras que una segunda víctima falleció por esquirlas de un artefacto explosivo que fue detonado.

Díaz Simental explicó que por las calles La Paz y Libertad, en el centro de Escuinapa, comenzaron las confrontaciones armadas, las cuales provocaron la muerte de dos personas inocentes. Posteriormente, los enfrentamientos se extendieron a las carreteras, lo que derivó en la movilización de fuerzas federales.

Estos hechos de violencia se registraron a solo cuatro días de enfrentamientos previos entre grupos rivales, cuando colocaron barricadas con vehículos incendiados en la carretera de cuota Mazatlán–Tepic, dejando un saldo de cinco personas muertas y varios vehículos calcinados utilizados como bloqueos carreteros.

La Secretaría de Seguridad Pública pidió a quienes circulan por las carreteras libres y de cuota que comunican Mazatlán con Acaponeta, Nayarit, atender las instrucciones del Ejército y la Guardia Nacional.

Asimismo, informó que elementos del Ejército, Guardia Nacional y Marina realizan patrullajes continuos en la zona de Escuinapa para restablecer la tranquilidad y retirar los obstáculos colocados en las cintas asfálticas.

EE