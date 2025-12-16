El pasado lunes, se reportó el desplome de un jet privado en la calle Industria Automotriz y boulevard Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec, en Toluca . En redes sociales se especuló que el comediante y creador de contenido Brincos Dieras había muerto en el fatal accidente, y también que el vehículo aéreo le pertenecía; sin embargo, él mismo salió a desmentir estas afirmaciones.

La aeronave siniestrada se trata de un tipo Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO; se desplomó a las 12:31 horas, tiempo local, el saldo preliminar ayer por la tarde era seis personas muertas. El incidente ocurrió aproximadamente 300 metros del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) Toluca.

De acuerdo con los primeros reportes, el jet provenía de Acapulco, Guerrero, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, cuando presuntamente comenzó a presentar fallas.

Castañeda indicó que, según información de la empresa de servicios aéreos "Estrella", a bordo viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes; sin embargo, durante los trabajos de sofocación del incendio solo se pudieron localizar seis cuerpos.

" Había tanques de combustible y de gas, por lo que se realizó una acción preventiva en coordinación con Protección Civil y se evacuaron dos cuadras a la redonda ", agregó el titular de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda.

Tras el accidente, las autoridades activaron el Sistema de Comando de Incidentes en la zona donde se desplomó la aeronave, la cual cuenta con diversas naves industriales. Fue necesario evacuar al menos dos cuadras, ya que en la zona del siniestro había tanques de combustible y de gas.

Al sitio acudieron corporaciones de Bomberos de Toluca, San Mateo Atenco y Metepec; los Servicios de Urgencias del Estado de México; Seguridad Pública Municipal; la Secretaría de Seguridad local; el Grupo Relámpagos; la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, estas dos encargadas de acordonar el área.

Vecinos de la zona pidieron que el Aeropuerto Internacional de Toluca redoble sus medidas preventivas, tanto en los aterrizajes como cuando una aeronave presenta fallas mecánicas.

¡Brincos Dieras está vivo!

En redes sociales, usuarios afirmaron que la aeronave siniestrada le pertenecía al comediante y también creador de contenido, Brincos Dieras, y que este había muerto en el siniestro ocurrido en Toluca.

El mismo comediante subió un video a sus redes donde desmintió estas declaraciones.

Con información de SUN.

