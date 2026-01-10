Sábado, 10 de Enero 2026

Michoacán bajo ataque; nueva jornada violenta deja 5 muertos

Ataques armados dejan 2 policías y 3 civiles muertos en Michoacán; afecta a los municipios de Zamora y Puruándiro
 

El ataque en Zamora, Michoacán, resultó en la muerte de dos elementos policiales y uno más lesionado, a bordo de su patrulla. ESPECIAL / CANVA

Michoacán fue golpeado nuevamente por ataques criminales que han dejado saldo rojo en los municipios de Zamora y Puruándiro.  

Una serie ataques armados perpetrados la madrugada de este sábado, en los municipios de Zamora y Puruándiro, Michoacán, dejan un saldo preliminar de dos policías y tres civiles muertos, respectivamente.

A las 03:30 horas, las autoridades recibieron una llamada en los números de emergencia en la que eran alertados del ataque armado de una célula criminal en contra de personal de la Policía Municipal de Zamora.

La ofensiva perpetrada sobre la calle Corregidora de la colonia Jardines de Catedral resultó en la muerte de dos elementos policiales y uno más lesionado, a bordo de su patrulla.

El oficial herido fue trasladado a un hospital de esa ciudad ubicada en los límites con el estado de Jalisco, mientras que los cuerpos de sus compañeros fueron llevados al Servicio Médico Forense.

Minutos más tarde, autoridades de otro michoacano reportaron en Puruándiro una serie de ataques armados que, hasta este momento, han dejado preliminarmente, tres personas asesinadas a tiros y una mujer lesionada de gravedad.

