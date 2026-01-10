INAPAM mantiene esta asesoría GRATIS a adultos mayores en 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) continuará ofreciendo durante 2026 un servicio clave para la defensa de los derechos de las personas mayores.

Se trata de la asesoría y orientación jurídica gratuita, confiable y accesible, dirigida a quienes enfrentan conflictos legales o requieren información para tomar decisiones informadas sobre su situación legal.

Este apoyo está disponible para personas de 60 años o más y abarca diversas materias del ámbito legal, como asuntos familiares, civiles y penales, el objetivo es brindar acompañamiento oportuno ante problemáticas frecuentes que afectan a este sector de la población, así como canalizar los casos, cuando sea necesario, a las autoridades competentes para su seguimiento.

Entre los temas que atiende la asesoría jurídica del INAPAM se encuentran situaciones de violencia contra personas adultas mayores, conflictos por arrendamiento o comodato, trámites de jurisdicción voluntaria, prescripción de bienes, juicios sucesorios —tanto testamentarios como intestamentarios—, rectificación de actas del Registro Civil, pensión alimentaria y registro de personas adultas, entre otros.

Para acceder al servicio, las y los solicitantes deben presentar una identificación oficial (INE o credencial INAPAM) y contar con los documentos relacionados con el caso que desean consultar. En caso de no poder acudir personalmente, es posible hacerlo a través de un representante debidamente identificado.

La asesoría se ofrece sin necesidad de cita previa y puede solicitarse de manera presencial en módulos de atención en la Ciudad de México:

Petén 419. Col. Vértiz Narvarte. Alcaldía Benito Juárez. CDMX. Cerca Metro Eugenia. Horario de atención: De lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas.

Av. Universidad 150, Unidad Habitacional IMSS Narvarte, Narvarte Oriente, Benito Juárez, 03020, CDMX. (En el Centro de Atención Integral, CAI Universidad del INAPAM) en un horario de atención: de lunes a viernes de 09:00 a 17:30 horas.

También se puede vía telefónica al 55 5925 5366 o por correo electrónico al asesoriajuridicainapam@inapam.gob.mx , lo que amplía las opciones de acceso para las personas adultas mayores en distintas circunstancias.

Además, el INAPAM puso a disposición un buzón electrónico para recibir quejas, sugerencias o felicitaciones, como parte de su compromiso por mejorar continuamente la calidad del servicio que brinda a este sector de la población.

