Buque escuela Cuauhtémoc regresa a Oaxaca tras choque en Brooklyn

Tras permanecer siete meses en altamar, el buque escuela Cuauhtémoc arribó este día al muelle de Salina Cruz, Oaxaca, donde en los próximos días será trasladado al astillero de Marina número 20, conocido como dique seco, para someterse a trabajos de reparación.

El emblemático navío, apodado el Caballero de los Mares, concluyó así una prolongada travesía de instrucción marítima que lo llevó a recorrer distintos puertos internacionales, luego del accidente registrado en mayo pasado, cuando impactó contra el puente de Brooklyn, en Nueva York.

Tras el choque, las autoridades de Marina informaron que 22 tripulantes resultaron heridos y dos personas fallecieron, una cadete de Veracruz y el marino Adal Jair Maldonado Marcos, de San Mateo del Mar.

Construido en 1982, el velero está considerado por las autoridades marinas como el mensajero de la paz, de la armonía y de la amistad entre los países del mundo y ahora, podrá ser visitado y admirado por la comunidad istmeña en los próximos días.

El buque escuela Cuauhtémoc ingresa anualmente a inicios de enero al dique seco para reparaciones menores y después permanece unos días donde recibe la visita de las familias del Istmo.

