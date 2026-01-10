El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una institución del Gobierno de México cuya labor se centra en promover el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas de 60 años y más.

Mediante distintos programas, acciones y servicios, el instituto busca garantizar que este sector de la población tenga acceso a apoyos y beneficios que fortalezcan su desarrollo integral, fomenten su autonomía y favorezcan su participación activa dentro de la sociedad.

Uno de los instrumentos más relevantes del INAPAM es su credencial oficial, que además de fungir como identificación, representa un respaldo institucional para millones de personas adultas mayores, quienes pueden obtener reducciones en transporte, atención médica, actividades culturales, alimentación y otros servicios, gracias a convenios establecidos con dependencias y empresas privadas.

En este 2026, la tarjeta INAPAM mantiene su vigencia como una herramienta clave que permite acceder a descuentos y beneficios en distintos servicios, comercios y espacios públicos en todo el país.

Requisitos para tramitar la tarjeta INAPAM en 2026

El trámite de la tarjeta INAPAM es gratuito y presencial, y está disponible durante todo el año. Para obtenerla en 2026, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Edad mínima

Es indispensable tener 60 años cumplidos o más al momento de realizar el trámite. La edad se verifica directamente con la documentación presentada.

Identificación oficial vigente

Se debe presentar una identificación con fotografía en original y copia. Entre los documentos aceptados se encuentran:

Credencial de elector

Licencia de manejo

Pasaporte

Credencial del Imss

Credencial del Issste

Carnet (Imss, Issste, Pemex) siempre y cuando cuente con fecha de nacimiento, fotografía y sello sobre la misma.

Documento que acredite la edad

En caso de que la identificación no muestre claramente la fecha de nacimiento, será necesario presentar el acta de nacimiento o la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio

Se solicita un comprobante reciente que corresponda al lugar de residencia actual del solicitante. Puede ser un recibo de servicios como agua, luz, predial o teléfono, generalmente con una antigüedad no mayor a seis meses, en original y copia.

Fotografías tamaño infantil

El trámite requiere dos fotografías recientes, tamaño infantil, a color o blanco y negro, con fondo blanco, de frente, sin lentes ni accesorios que cubran el rostro.

Datos de contacto

Algunos módulos solicitan un número telefónico de contacto y, en ciertos casos, los datos de una persona de referencia para emergencias.

¿Cómo es el proceso de trámite?

Las personas adultas mayores deben acudir directamente a los módulos de afiliación del INAPAM o a los Centros Integradores de la Secretaría de Bienestar, llevando toda la documentación completa. El personal revisa los documentos, captura los datos y, en la mayoría de los casos, la credencial se entrega el mismo día o en un periodo breve.

La tarjeta INAPAM no tiene fecha de vencimiento, por lo que no requiere renovación periódica. Solo es necesario solicitar una reposición en caso de robo, extravío, deterioro o cambio de datos personales.

¿Dónde se puede tramitar?

El trámite puede realizarse en módulos ubicados en las 32 entidades del país de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Si deseas consultar dónde se encuentra el módulo más cercano a tu domicilio de acuerdo a tu entidad y municipio, puedes dar click aquí.

