México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del crimen organizado

México y Estados Unidos convocaron en Washington a la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG), en la que reiteraron como prioridad atender la crisis del fentanilo mediante la aceleración de extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor vinculados a Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT).

Asimismo, acordaron reforzar las acciones para desarticular las redes de financiamiento ilícito que sostienen tanto al crimen organizado como al terrorismo, además de intensificar los esfuerzos para frenar el tráfico de armas a lo largo de la frontera, informó el Departamento de Estado.

Agregó que "representantes de seis agencias del gobierno de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos convocaron la tercera reunión del SIG en Washington, DC, el 23 de enero para impulsar resultados inmediatos e impactantes en la cooperación en seguridad".

"Previo a importantes eventos deportivos, Estados Unidos y México acordaron dos iniciativas clave y cómo avanzar en su implementación para combatir los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) ilícitos", añadió el Departamento.

Agregó que " Estados Unidos agradeció a México por su histórica transferencia el 20 de enero de 37 criminales, así como por la colaboración entre nuestras autoridades que condujo a la captura de Ryan Wedding, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Estos logros concretos resaltan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral".

