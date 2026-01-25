Domingo, 25 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 25 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 25 de enero de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 25 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 25 de enero informa que estará con muy nuboso con 14 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 74% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 26 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 3

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 4

Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Viernes 30 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 5

Domingo 1 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 6

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tonalá
Clima en Ciudad de México
Clima en Mazamitla
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones