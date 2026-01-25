Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a César Alejandro “N”, alias "El Botox", presunto líder de "Los Blancos de Troya", por diversos delitos, luego de que compareciera este sábado vía remota.

"El Botox", junto con sus dos escoltas identificados como Eder "N" y Esteban "N", quienes también fueron vinculados, permanecen en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se realizó una videoconferencia con el juez de control Mario Elizondo Martínez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Durante la diligencia que duró varias horas, el Ministerio Público de la Federación presentó los datos suficientes para que el juez procesara a los michoacanos y les dictará prisión preventiva oficiosa, misma que deberán cumplir recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

César Alejandro “N” y Eder "N" fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

Mientras que a Esteban "N", únicamente por los tres últimos delitos del fuero federal. En la diligencia, el presunto cabecilla criminal admitió que se dedica a extorsionar a productores de limón de la región de la Tierra Caliente de Michoacán.

Se espera que en las próximas horas sean trasladados de la sede de la FEMDO, en la Ciudad de México, al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 1, conocido como el Altiplano.

"El Botox" fue detenido el jueves durante un operativo del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán en el municipio de Buenavista Tomatlán, de la Tierra Caliente michoacana.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



